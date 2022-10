رئيس الوزراء الإسرائيلي يهنئ نظيرته جيورجيا ميلوني بعد توليها رئاسة الوزراء في إيطاليا

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس السبت، نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني، بعد مراسم أداء اليمين الدستورية، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب رئاسة الوزراء في تاريخ إيطاليا.

وقال يائير لابيد: "أهنئ جيورجيا ميلوني على تشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا"، وأضاف في تغريدة في حسابه على تويتر، "أتطلع للعمل مع رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة لتعزيز الروابط بين البلدين، وكذلك على الساحة الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية وفي كل ما يتعلق بمكافحة معاداة السامية في أوروبا والشرق الأوسط".