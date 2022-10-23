رئيس الوزراء الإسرائيلي يهنئ نظيرته جيورجيا ميلوني بعد توليها رئاسة الوزراء في إيطاليا

قال يائير لابيد: "أهنئ جيورجيا ميلوني على تشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا"

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس السبت، نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني، بعد مراسم أداء اليمين الدستورية، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب رئاسة الوزراء في تاريخ إيطاليا.

وقال يائير لابيد: "أهنئ جيورجيا ميلوني على تشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا"، وأضاف في تغريدة في حسابه على تويتر، "أتطلع للعمل مع رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة لتعزيز الروابط بين البلدين، وكذلك على الساحة الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية وفي كل ما يتعلق بمكافحة معاداة السامية في أوروبا والشرق الأوسط".

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وفي نفس السياق، هنأ لابيد وزير الخارجية الإيطالي الجديد أنطونيو تاجاني، لتوليه المنصب كذلك، واصفا إياه بـ "الصديق المخلص والقديم لدولة إسرائيل".

وكانت جورجيا ميلوني، (45 عاما) قد أدت أمس السبت، اليمين أمام الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، في مبنى القصر الرئاسي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد.