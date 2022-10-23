واشنطن: الآلاف الأشخاص يشاركون في مسيرة دعما للاحتجاجات في إيران

توجه المشاركون وهم يحملون ألوان العلم الإيراني من ناشونال مول وهي ساحة كبيرة بوسط المدينة، نحو البيت الأبيض

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن، أمس السبت، مسيرة إحتجاجية شارك فيها آلاف الأشخاص بينهم كثير من الإيرانيين والإيرانيات، وذلك دعما للاحتجاجات في إيران وساروا وصولا إلى البيت الأبيض حاملين شعار "نساء حياة حرية".

وتوجه المشاركون وهم يحملون ألوان العلم الإيراني من ناشونال مول وهي ساحة كبيرة بوسط المدينة، نحو البيت الأبيض ورددوا في المسيرة "نريد الحرية" و"العدالة لإيران".

وفي هذا السياق، قال أحد المنظمين سياماك أرام، "هذا خامس احتجاج أسبوعي نقوم به في واشنطن وأعتقد أنه الأكبر"، مرجحا أن يكون عدد المشاركين "أكثر من عشرة آلاف" شخص، حيث جاء بعض المتظاهرين من مدن أميركية أخرى مثل بوسطن.

من جهتها، قالت مهشِد (28 عاما) والتي كانت ترتدي قميصا أخضر "ساعدوا في تحرير إيران". وأضافت المهندسة الشابة التي غادرت إيران قبل ثلاث سنوات ولم ترغب مثل كثيرين في كشف اسمها الكامل لأن عائلتها لا تزال في البلاد "لم نعد نريد هذا النظام المستبد الذي يمنعنا من الاستفادة من حقوقنا الإنسانية ومن حريتنا".

وكان قد نفّذ تجار وعمّال في عدّة مدن إيرانية إضراباً أمس السبت، في إطار الاحتجاجات التي اندلعت قبل أكثر من شهر إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد توقيفها من طرف شرطة الأخلاق، حسبما أفادت منظمات غير حكومية.

ويأتي هذا الإحتجاج في ظل التظاهرات العديدة في مدن إيران، حيث أعلن مجلس المقاومة الوطني الإيراني مؤخرًا مقتل أكثر من 400 شخص في الاحتجاجات في البلاد. وبحسب المعلومات التي تلقتها المعارضة ، تم اعتقال أكثر من 20 ألف شخص في ايران.