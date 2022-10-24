الرئيس الإسرائيلي يغادر الليلة في زيارة إلى الولايات المتحدة

الرئيس الاسرائيلي سيجتمع خلال زيارته مع الرئيس الامريكي جو بايدن والتي تأتي بعد دعوة رسمية

ينطلق الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الليلة في زيارة رسمية الى الولايات المتحدة، والتي سيجتمع خلالها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وستكون هذه زيارة هرتسوغ الأولى الى الولايات المتحدة منذ توليه منصب رئاسة الدولة، وستجري في أعقاب دعوة رسمية تلقاها من بايدن خلال زيارة الأخير الى إسرائيل في تموز/يوليو الماضي

الاجتماع بين الجانبين من المتوقع أن يجري الأربعاء الساعة الـ18:00 بتوقيت القدس، ستة أيام قبل الانتخابات في إسرائيل. ويهدف هذا لبعث رسالة إلى الجمهور في إسرائيل والولايات المتحدة مفادها أن العلاقات بين البلدين هي فوق السياسة ولا تهم نتيجة الانتخابات- العلاقات جيدة، ومتينة ولا يمكن زعزعتها

مسؤولون أمريكيون قالوا بحسب "واينت" إن بايدن يحب ويقدر جدا الرئيس هرتسوغ. وبنظر الإدارة الأمريكية هرتسوغ شخصية هامة جدا وذات تأثير كبير على السياسة والجماهير في إسرائيل.ومن الممكن أنهم يعتقدون بأنه قادر على منع تشكيل حكومة يمين متطرف بمشاركة رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريش ورئيس "عوتسماة يهوديت" ايتمار بن غفير-والتي من الممكن أن تلحق ضررا بإمكانية تحقيق حل الدولتين والذي تسعى الولايات المتحدة الى تحقيقه بشدة.

مع ذلك، نفى نفس المسؤولين أن يطرح بايدن أمام هرتسوغ مخاوفه من إقامة حكومة نتنياهو-سموتريش-بن غفير. وقالوا إن "الزيارة لن تنشغل بالسياسة، انما بالعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، هذه الزيارة لا تهدف للحديث عن الانتخابات، لكن من الواضح أنهم سيتحدثون عن أمور مشتركة بيننا". وقالوا إنه "للرئيس بايدن علاقة عشق لإسرائيل، ويمثل هرتسوغ بنظره هذه العلاقة، لذلك فإنه يتطلع بشدة الى هذه الاجتماعات, من وجهة نظره، لا يوجد تمثيل أفضل لإسرائيل من الرئيس هرتسوغ الذي يحظى بتقدير كبير في إسرائيل ويرتبط مع كافة أطياف الجمهور".

ومن المواضيع التي سيتناولها الجانبان سيكون الاتفاق بين إسرائيل ولبنان والذي من المرتقب أن يوقع بصورة نهائية هذا الاسبوع، والذي جاء بعد مفاوضات طويلة بين الجانبان بوساطة الولايات المتحدة. الأمريكيون ترقبوا التوصل الى الاتفاق لاجراء الزيارة، والتي تعتبر بنظرهم تحية لإسرائيل لموافقتها على الاتفاق.