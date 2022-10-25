الرئيس هرتسوغ يصل الولايات المتحدة:"سنناقش موضوع الغاز والتهديد الايراني"

هذه اول زيارة للرئيس هرتسوغ الى الولايات المتحدة بعد توليه منصب رئاسة الدولة

وصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ اليوم إلى واشنطن في زيارة رسمية الى الولايات المتحدة، وذلك بعد دعوة تلقاها من الرئيس جو بايدن. في إطار الزيارة، سيجتمع هرتسوغ مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض، وسيجري اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومع قيادة الجاليات اليهودية.

وصرح هرتسوغ قبل إقلاعه، وقال إن "الزيارة تشكل فرصة للعودة والتشديد بأن الصداقة والشراكة الوثيقة بين البلدين، فوق أي خلاف سياسي، وفوق كل معسكر سياسي أو حزبي". وأضاف :"أنطلق في زيارة سياسية الى الولايات المتحدة والتي تعتبر حليفتنا الكبرى، والشراكة الاستراتيجية بيننا طويلة المدى ولا يمكن زعزعتها".

وقال هرتسوغ إنه "في اجتماعاته مع الرئيس الأمريكي وكبار المسؤلين والمؤثرين ، اخطط لمناقشة التطورات في منطقتنا، ابتداء من اتفاقيات ابراهيم، اتفاق الغاز مع لبنان والرغبة بضم المزيد من الدول والجهات الى السلام الاقليمي،وبالطبع التشديد على التهديد الايراني على الاستقرار وليس فقط في الشرق الأوسط وانما بالعالم كله- وبالطبع التشديد على التهديد الايراني الذي يقوض الاستقرار ليس فقط في المنطقة وانما في العالم كله -ويوجب وقوف حازم وموحد ضده"

وسيجتمع هرتسوغ مساء اليوم مع قيادة اتحاد الفيدراليات اليهودية لأمريكا الشمالية ومع قيادة الجاليات اليهودية للولايات المتحدة. وفي وقت لاحق من هذا سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن، وايضا مع رئيسة مجلس النواب الولايات المتحدة نانسي بيلوسي وممثلين عن قيادات مجلس النواب.

كما سيجتمع هرتسوغ غدا مع مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جيك سوليفان، وفي الساعة 18:00 بتوقيت القدس سيجتمع مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض. وسيعود هرتسوغ الى إسرائيل الخميس بعد الظهر.