الرئيس الإسرائيلي سيكشف عن أدلة لاستخدام طائرات إيرانية مسيرة في أوكرانيا

سيكون هذا خلال زيارته التي يجريها هذه الأيام الى الولايات المتحدة وسيجتمع خلالها مع بايدن

سيكشف الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال زيارته الى واشنطن، بالولايات المتحدة على أدلة حول استخدام طائرات مسيرة ايرانية في القتال في أوكرانيا. وذكر هرتسوغ في بيان "خلال الأسابيع الأخيرة نحن نشهد بأن الوسائل القتالية الايرانية المتقدمة يتم تشغيلها ضد مواطنين أبرياء في أوكرانيا. من خلال التحليل البصري أثبتت الأجهزة الأمنية وجود شظايا طائرات مسيرة في أوكرانيا والتي تشبه المسيرات التي يتم تطويرها في ايران".

وذكر البيان الصادر إن "الرئيس الإسرائيلي سيقوم باستعراض صور مرفقة أمام مسؤولين سياسيين سيجتمع معهم، والتي من خلالها يمكن رؤية طائرة مسيرة انتحارية من طراز ’شاهد-136’ والتي جهزت لإطلاقها في إطار تدريب جرى في ايران في كانون ثاني/ديسمبر 2021. في صورة إضافية يمكن رؤية نفس النموذج من الطائرات المسيرة والتي سقطت في أوكرانيا. رغم النفي الايراني ومحاولات التعتيم على الختم الايراني من خلال كتابات بالروسية، يمكن الرؤية في الصور أن مثبتات الطائرات المسيرة تتشابه في هيكلها وأبعادها، وطريقة ترقيمها".

وأفيد ايضا أنه "يمكن ايضا، المقارنة بين محرك الطائرة المسيرة من انتاج ايراني والتي عرضت في إطار معرض في ايران في تشرين أول/ اكتوبر والتحديد ان الحديث يدور عن نفس المحرك، المدمج في الطائرات المسيرة ’شاهد 136’".

وصرح هرتسوغ نفسه إن "مرة أخرى ايران تثبت أنه لا يمكن الاعتماد عليها وفي كل منطقة يوجد بها قتل، معاناة وكراهية-هي موجودة هناك. الأسلحة الايرانية تلعب دورا مركزيا بتقويض الاستقرار العالمي، وعلى المجتمع الدولي استخلاص العبر-اليوم ومستقبلا. مع ايران يجب التحدث بلغة واحدة-مصممة، موحدة، ولا هوادة فيها. كما نتعلم مجددا، حول كل تردد بخصوصها- ندفع ثمنا"

وتابع :"خلال الأشهر الأخيرة أظهر النظام الايراني أمام الغرب وجهه الحقيقي، والذي تعرفه إسرائيل على مدار سنوات عديدة. لا يمكن تجاهل من أن النظام الايراني يتصرف بعنف تجاه مواطنيه ويعمل على قمع احتجاج الحجاب بوحشية بشكل صارخ لحقوق الانسان".