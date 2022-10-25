شركة "أديداس" تتخذ قراراً بإنهاء الشراكة مع كانييه ويست بسبب "معاداة السامية" والمجلس المركزي لليهود في ألمانيا يرحب بالقرار

رحب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، بقرار وقف شركة "أديداس" تعاونها مع مغني الراب الأمريكي كاني ويست

أكدت شركة "أديداس" الألمانية لتصنيع المعدات الرياضية، اليوم الثلاثاء، إنهاء شراكتها مع مغني الراب كانييه ويست، الذي غيّر اسمه رسمياً إلى "يي"، عقب سلسلة من التعليقات التي انطوت على معاداة السامية في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الشركة في بيان لها "بعد مراجعة دقيقة، اتخذت الشركة قراراً بإنهاء الشراكة مع مغني الراب كانييه ويست، على الفور"، وأضافت أنّ "أديداس لا تتسامح مع معاداة السامية أو أي شكل من أشكال خطاب الكراهية".

وأعلنت الشركة أيضاً "إنهاء تصنيعها المنتجات" التابعة لمجموعة "ييزي"، مؤكدة أنها "الجهة المالكة الوحيدة لكل حقوق تصاميم المنتجات الحالية (...) التي تُصنّع في إطار الشراكة"، متوقعةً أن تدخل مع ويست في معركة قانونية محتملة.

وأشارت الشركة في بيانها أنها ستوقف كذلك "كل مدفوعاتها لـ+يي+ وشركاته".

وفي هذا السياق، رحب المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، بقرار وقف شركة "أديداس" تعاونها مع مغني الراب الأمريكي كاني ويست.

وقال رئيس المجلس يوزيف شوستر في برلين، اليوم الثلاثاء، إن "خطوة الشركة جاءت متأخرة"، مضيفا أنه "على مدى أسابيع أثار كاني ويست ضجة بتصريحات معادية للسامية، وقال: "الزلات الجديدة اليومية كانت لا تطاق بالنسبة لليهود في ألمانيا وجميع أنحاء العالم".

وأشار شوستر، من أن "الشركة ظلت صامتة لفترة طويلة على نحو لافت للانتباه"، مشددا: "كنت أتمنى موقفا واضحا مبكرا من شركة ألمانية كانت أيضا متورطة في النظام النازي"، حسب موقع دي دبليو عربية.

بدورها، انتقدت كيم كارداشيان، زوجها السابق كاني ويست في رسالة شاركتها على تويتر"خطاب الكراهية ليس مقبولًا أو مبررًا على الإطلاق".

https://twitter.com/i/web/status/1584581098377707522 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت الشركة الألمانية قد كشفت في بداية أكتوبر/تشرين الأول عن رغبتها في "إعادة النظر" بشراكتها مع ويست من دون تحديد سبب قرارها هذا. وخلال حضوره أحد عروض الأزياء في باريس قبل أيام قليلة، ظهر المغني الأميركي مرتدياً قميصاً كُتب عليه شعار "وايت لايفز ماتر".

ويشكل هذا الشعار الذي يستخدمه اليمين المتطرف الأميركي تعديلاً لاسم حركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة)، التي تناضل ضد العنصرية المُمارسة في حق الأميركيين من أصل أفريقي.

وغرد ويست في تويتر بعد أن غير اسمه الى "ييه" في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول، "أنا لا يمكنني أن أكون معاديا للسامية لأن السود هم في الواقع يهود، انتم حاولتم اللعب معي وإخفاء في الظلام كل من يعارض أجندتكم"