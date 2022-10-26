وزير الخارجية الأمريكي: "زيارة الرئيس الإسرائيلي هي رمز قوي للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل"

قال وزير الخارجية الأمريكي، إن "زيارتك هي رمز قوي للشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل"

أكد الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، أمس الثلاثاء، خلال لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في واشنطن، أن "العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة قوية أكثر من أي وقت مضى".

وأعرب الرئيس الإسرائيلي، عن شكره لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمها المستمر، كما شكر على وجه الخصوص بلينكن للوساطة الولايات المتحدة في اتفاقية الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، والتي سيتم توقيعها غدا الخميس.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي، إن "زيارتك هي رمز قوي للشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل" مشيرا إلى أن إتفاق الحدود سيحقق فوائد اقتصادية لكل من إسرائيل ولبنان، كما سيوفر أيضًا منصة "للسلام والاستقرار".

وأكد الدبلوماسي الأمريكي الكبير إلى أن إدارة بايدن تريد "تعميق وتوسيع" اتفاقيات إبراهيم التي بين إسرائيل وأربع دول عربية إسلامية.

وكان الرئيس الإسرائيلي، قد وصل أمس الثلاثاء إلى واشنطن في زيارة رسمية الى الولايات المتحدة، وذلك بعد دعوة تلقاها من الرئيس جو بايدن.

وسيجتمع هرتسوغ مع الرئيس بايدن في البيت الأبيض، وسيجري اجتماعات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومع قيادة الجاليات اليهودية.