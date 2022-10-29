وقال ترامب إنه "سعيد جدا لأن "تويتر" أصبح الآن في أياد عاقلة"

، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن سعادته الغامرة بعد استحواذ ‏الملياردير، إيلون ماسك، على منصة التغريدات "تويتر"، وقال إنه "سعيد جدا لأن "تويتر" أصبح الآن في أياد عاقلة".

وأضاف دونالد ترامب، وأن بعد شراء ماسك لـ"تويتر" "لن يديره بعد الآن يساريين راديكاليين مجانين يكرهون بلدنا حقا"، مؤكدا أن "تويتر" سيصبح "أصغر ولكن أفضل"، وأنه يجب "العمل بجد لتخليص نفسه من جميع الحسابات الآلية والحسابات المزيفة"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأشار ترامب إلى أن منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أصبحت "ظاهرة"، وحصدت "أعدادا أكبر" من المتابعين الأسبوع الماضي بالمقارنة مع منصات "تيك توك" و"تويتر" و"فيسبوك".

وفي يناير/ كانون الثاني عام 2021، تم حظر حساب دونالد ترامب على منصة "تويتر"، بعد حصار مبنى الكابيتول الأمريكي، بزعم تحريض أنصاره على العنف واقتحامهم مبنى الكونغرس، من خلال اثنين من منشوراته.

أظهرت تقارير، أمس الجمعة، عن قيام إيلون ماسك بإلغاء الحظر المفروض على مغني الراب كاني ويست والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من استخدام تويتر ، بعد توليه رسميًا منصب المالك والرئيس التنفيذي (المؤقت) لشركة تويتر ، وكان أول إجراء له هناك هو طرد كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركة.

وبعد عدة أشهر من المفاوضات، أفادت مصادر مطلعة بأن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قد أتم أخيراً صفقة الاستحواذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار.