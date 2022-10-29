البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي سيشارك في قمة المناخ "كوب 27" في مصر

"جو بايدن سيشارك في قمة المناخ "كوب 27" في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، التي ستنتظم في مصر

سيتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن، في 11 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ "كوب 27"، حيث سيدعو العالم للتحرك "في هذا العقد الحاسم"، وفق ما أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير،، إن "جو بايدن سيشارك في قمة المناخ "كوب 27" في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، التي ستنتظم في مصر، وأضافت في بيان لها، أن "بايدن سيستغل كوب 27 "للبناء على العمل المهم الذي قامت به الولايات المتحدة لتعزيز مكافحة المناخ العالمي ومساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر على التحلي بالمرونة في مواجهة تأثيرات المناخ".

وفي اليوم التالي، سيتوجه الرئيس الأميركي إلى كمبوديا لحضور قمة آسيان من 12 إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وسيشارك في القمة السنوية بين الولايات المتحدة ودول الآسيان وقمة شرق آسيا، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "بايدن سيؤكد في كمبوديا التزام الولايات المتحدة الدائم بجنوب شرق آسيا في الوقت الذي يؤكد فيه أهمية التعاون بين الولايات المتحدة ودول آسيان في ضمان الأمن والازدهار في المنطقة".

كما سيواصل بايدن جولته الدبلوماسية، حيث سيقوم بزيارة، في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى بالي الإندونيسية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وبحسب جان بيير، فإن "بايدن سيعمل في بالي مع الشركاء في مجموعة العشرين على مواضيع رئيسية مثل تغير المناخ والتأثير العالمي للحرب في أوكرانيا".

التأثير العالمي للحرب في أوكرانيا تشمل موضوعات الطاقة والأمن الغذائي والقدرة على تحمل التكاليف ومجموعة من الأولويات الأخرى المهمة للانتعاش الاقتصادي العالمي.