تقرير : جنرال عسكري أمريكي كبير يزور إسرائيل

تومر بار، "زيارة قائد القوات الجوية الأمريكية هي فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المهني"

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية الجنرال أليكسوس غرينكويتش زار إسرائيل للمرة الأولى، حيث التقى بمسؤولين إسرائيليين، كما زار وحدة سلاح الجو الإسرائيلي التي تشغل منظومة "آرو 3" الدفاعية الصاروخية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن "زيارة الجنرال أليكسوس غرينكويتش التي استغرقت يومين كانت جزءًا من تعاون مكثف بين سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي".

وأضاف الصحيفة، أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال تومر بار قال أن، "زيارة قائد القوات الجوية الأمريكية هي فرصة لمواصلة تعزيز التعاون المهني بين الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية الأمريكية"، مردفا أن "الصلة بين القوتين دليل على العلاقة القوية والشجاعة بين الشعبين، وهي مفتاح أساسي عنصر الأمن القومي".

خلال زيارت، استقبل أليكسوس غرينكويتش، من قبل حرس الشرف في قاعدة نيفاتيم الجوية وزار سرب النسر الذهبي رقم 140 التابع لسلاح الجو الهندي والذي يطير بالطائرات المقاتلة الشبح إف -35 آي أدير.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، تسلمت القيادة المركزية الأمريكية رسميا المسؤولية عن علاقة الجيش مع إسرائيل، خلفا للقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي.

وفي هذا السياق، كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت في بيان، إن الخطوة "توفر فرصا لتعميق التعاون العملياتي بين الجيش الإسرائيلي والعديد من شركاء القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة".