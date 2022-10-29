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روسيا ستطرح أمام مجلس الأمن قضية هجمات سيفاستوبول ونورد ستريم

i24NEWS - AFP

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جسر القرم الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم ، الاثنين 23 ديسمبر 2019.
(Alexei Nikolsky/Pool Photo via AP)جسر القرم الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم ، الاثنين 23 ديسمبر 2019.

"الجانب الروسي يعتزم لفت انتباه المجتمع الدولي، وخصوصا عبر مجلس الأمن الدولي"

اعلنت روسيا السبت عزمها على أن تطرح أمام مجلس الأمن الدولي قضية هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت ميناء سيفاستوبول في القرم، إضافة الى الانفجارات التي خلفت أضرارا في خطي انابيب نورد ستريم لنقل الغاز في ايلول/سبتمبر.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام إن "الجانب الروسي يعتزم لفت انتباه المجتمع الدولي، وخصوصا عبر مجلس الأمن الدولي، الى سلسلة الهجمات الارهابية التي نفذت ضد روسيا في البحر الاسود وفي بحر البلطيق، ويشمل ذلك ضلوع بريطانيا".

وتشكل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في آذار/مارس 2014، مقراً لأسطول البحر الأسود التابع لموسكو وقاعدة خلفية لوجستية للغزو الروسي لأوكرانيا. واستُهدفت منشآت عسكرية ومدنية هناك مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

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