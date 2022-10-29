هرتسوغ يحاول تهدئة كبار المسؤولين في إدارة بايدن: "لا تقفزوا إلى الاستنتاجات بعد نشر نتائج الانتخابات مباشرة"

طلب الرئيس من مسؤولي الإدارة عدم القفز إلى الاستنتاجات بعد نشر النتائج الأولية ليلة الانتخابات

خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع، حاول الرئيس يتسحاق هرتسوغ تهدئة مخاوف كبار مسؤولي إدارة بايدن بشأن احتمال أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى دمج عناصر يمينية متطرفة كوزراء كبار في الحكومة.

وفقًا لخمسة من كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين الذين شاركوا في الاجتماعات التي عقدها هرتسوغ أو تم إطلاعهم على محتوياتها، فقد طلب الرئيس من مسؤولي الإدارة عدم القفز إلى الاستنتاجات بعد نشر النتائج الأولية ليلة الانتخابات وانتظار نهاية عملية تشكيل الحكومة والتي قد تستمر لأسابيع عديدة.

في إدارة بايدن، هناك قلق خطير من أنه إذا فاز نتنياهو في الانتخابات وشكّل حكومة، فإن عناصر يمينية متطرفة مثل عضو الكنيست إيتامار بن غفير وعضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش سوف تتسلم مناصب عليا فيها، وقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.

وبهذا السيناريو، من المتوقع أن تمارس عناصر داخل الحزب الديمقراطي تتخذ خطاً حرجاً للغاية وحتى عدائياً تجاه إسرائيل، ضغوطاً على بايدن لتغيير السياسة المؤيدة لإسرائيل التي يقودها منذ توليه منصبه.

صرح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون كبار أن الخوف من عضوية عناصر يمينية متطرفة في الحكومة التي قد تتشكل بعد الانتخابات قد أثير في اجتماع بين هرتسوغ ووزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن وفي لقاء بين هرتسوغ و مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.