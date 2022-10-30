رئيسة مجلس النواب الأميركي تشعر بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها

نانسي بيلوسي، أنها "تشعر مع أولادها وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها"

أكدت رئيسة مجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي، أمس السبت، أنها تشعر مع أفراد أسرتها بـ"الحزن والصدمة" جراء الهجوم العنيف على زوجها في منزلهما بكاليفورنيا.

وفي رسالة على تويتر، كتبت نانسي بيلوسي، أنها "تشعر مع أولادها وأحفادها بالحزن والصدمة جراء الهجوم الذي هدد حياة زوجها"، مضيفة، "نحن ممتنون للاستجابة السريعة من جانب أجهزة إنفاذ القانون والطوارئ، وللعلاج الطبي الحيوي الذي يتلقاه" بول.

وتابعت نانسي بيلوسي، في رسالتها أنّ حالة زوجها "تُواصل التحسّن"، وأردفت أن المشتبه به "طلب رؤيتي وهاجم زوجي بول بوحشيّة".

وفي نفس السياق، قال المتحدّث باسم رئيسة مجلس النوّاب الأميركي، إنّ "الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجَين صباح الجمعة كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديموقراطيّة"، مشيرا إلى أنّ بول بيلوسي، وهو في عقده الثامن، "خضع لجراحة ناجحة لعلاج كسر في الجمجمة وإصابات خطرة في ذراعه اليمنى ويدَيه".

وكانت السلطات الأمريكية، قد كشفت الجمعة الماضي، أن رجلا يحمل مطرقة هاجم زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي خلال اقتحامه منزلهما في مدينة سان فرانسيسكو.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت في وقت سابق أنّ المهاجم صاح سائلًا "أين نانسي؟".

وقال قائد شرطة سان فرانسيسكو بيل سكوت إنّ المعتدي على زوج بيلوسي هو ديفيد ديبابي البالغ 42 عامًا، مضيفًا انّه ستُوجّه إليه تُهم محاولة القتل والاعتداء بسلاح مميت والسطو وجرائم أخرى.