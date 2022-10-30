تقرير لوزارة الخارجية الاسرائيلية يكشف: هكذا ساعدت إسرائيل أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا

كان التركيز الأساسي على تقديم المساعدة الفورية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للبلاد

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقريرا نهاية الأسبوع الماضي لخصت المساعدات الإنسانية التي قدمتها وكالة المعونة الوطنية الإسرائيلية لأوكرانيا، والتي بموجبها تم تقديم المساعدة "وفقا لتعليمات رئيس الوزراء نفتالي بينيت ويائير لابيد".

في التقرير، عندما اندلعت الحرب، كان التركيز الأساسي على تقديم المساعدة الفورية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للبلاد، هذا على الرغم من معارضة وزير الأمن بيني غانتس للمساعدة في نقل الأسلحة، بعد أن صرح في وقت سابق من هذا الشهر أن "إسرائيل" لن تنقل أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات التشغيلية ".

وبحسب وزارة الخارجية ، فإن "إسرائيل كانت الدولة الأولى والوحيدة في العالم التي أقامت ونشرت مستشفى ميدانيًا مدنيًا على أراضي أوكرانيا، عالج آلاف اللاجئين". كجزء من المساعدات الإنسانية، أطلقت إسرائيل قطارًا جويًا أوصل إلى أوكرانيا أكثر من 200 طن من المعدات الطبية ومعدات الشتاء والأدوية والإمدادات الأساسية وغيرها من المواد الأساسية.

وبحسب التقرير، تقود السفارة الإسرائيلية في كييف عملية أخرى لنقل شاحنات تحمل عشرات الآلاف من الكيلوجرامات من المنتجات الغذائية الأساسية للاجئين الأوكرانيين الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي وعدم وجود روتين.

كما أُعلن في التقرير أن الذراع الإسرائيلية قدمت حوالي ربع مليون وجبة جاهزة، وأكثر من 1.6 مليون خزان مياه إغاثة للاجئين الذين يعيشون في ملاجئ دون الوصول المنظم إلى المياه النظيفة.

وتحت اسم "يد المساعدة والدبلوماسية"، وضعت إسرائيل ممثلين على المعابر الحدودية مع خمسة من جيران أوكرانيا لمساعدة اللاجئين بالقرب من الحدود. بالإضافة إلى ذلك، حصلت جميع السفارات الإسرائيلية في الدول المجاورة على ميزانية خاصة لشراء معدات التدفئة لتوزيعها على المعابر الحدودية.

توضح مذكرة وزارة الخارجية بالتفصيل المساعدة الطويلة الممنوحة لأوكرانيا والتي تشمل 10 مجموعات لمعالجة المياه، كل منها تساعد في توفير المياه لنحو مائة ألف شخص.

وتنص المذكرة أنه بناءً على "الاحتياجات الإضافية التي حددتها السلطات الصحية في أوكرانيا"، قدمت إسرائيل 6 مولدات عملاقة اشترتها وزارة الخارجية والتي تضمن إمداد ستة مستشفيات في أوكرانيا بالكهرباء - هذا بالإضافة إلى مستشفى ميداني إسرائيلي التي تم إنشاؤها وعالجت آلاف اللاجئين.