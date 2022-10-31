البرازيل: بايدن وماكرون وترودو يهنئون لولا بفوزه في الانتخابات

هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

فاز الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في الانتخابات الرئاسيّة مرة أخرى أمس الأحد، ضدّ منافسه اليميني المتطرّف جايير بولسونارو بعد حملة شديدة الاستقطاب، وهنّأ زعماء العالم لولا دا سيلفا على فوزه.

وفي هذا السياق، هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وقال في بيان "أوجّه تهانيّ إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه رئيسًا للبرازيل بعد انتخابات حرّة ونزيهة وموثوقة"، مضيفًا أنّه "يتطلّع إلى العمل" معه "لمواصلة التعاون بين بلدينا".

ومن جانبه، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسيّة البرازيليّة "معًا سنوحّد جهودنا لمواجهة التحدّيات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا".

بدوره قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر "البرازيليّون قرّروا"، مضيفًا "أتطلّع إلى العمل مع لولا لتعزيز الشراكة بين بلدينا و(...) للدفع قدمًا بأولويّاتنا المشتركة مثل حماية البيئة".

كما كتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر "لولا فاز يا شعب البرازيل المبارك. ستكون هناك مساواة وإنسانيّة".

وقال رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز إنّ فوز لولا "يفتح حقبة جديدة في تاريخ أميركا اللاتينيّة. زمن الأمل والمستقبل يبدأ اليوم". أضاف في تغريدة "بعد كثير من المظالم التي عشتها، انتخَبَك شعب البرازيل وانتصرت الديموقراطيّة".

فيما أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تغريدة "عاشت الشعوب المصمّمة على أن تكون حرّة وذات سيادة ومستقلّة! اليوم، انتصرت الديموقراطيّة في البرازيل".