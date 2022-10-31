الولايات المتحدة تعتزم إرسال قاذفات "بي-52" إلى شمال أستراليا

سيتم نشر القاذفات في قاعدة تندال الجوية الأسترالية الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوبي داروين

أكدت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الاثنين، أن أمريكا تعتزم إرسال حوالي 6 قاذفات قنابل من طراز بي-52 قادرة على حمل أسلحة نووية إلى قاعدة جوية في شمال أستراليا وذلك وسط تصاعد التوترات مع بكين.

وبحسب وثائق أمريكية، أوضحت هيئة الإذاعة الأسترالية، أنه سيتم نشر القاذفات في قاعدة تندال الجوية الأسترالية الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوبي داروين عاصمة الإقليم الشمالي.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن "أستراليا ترتبط مع الولايات المتحدة بتحالفات دفاعية من وقت لآخر"، وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "هناك زيارات بالطبع إلى أستراليا، بما في ذلك داروين، التي يتمركز فيها مشاة بحرية أميركية، بالطبع، على أساس دوري"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

ونُقل عن سلاح الجو الأميركي قوله في تقرير هيئة الإذاعة الأسترالية إن القدرة على نشر قاذفات بعيدة المدى في أستراليا تبعث برسالة قوية إلى الخصوم بشأن قدرة واشنطن على إبراز القوة الجوية.

وكانت قد أبرمت كل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا، العام الماضي، اتفاقية أمنية لتزويد أستراليا بالتكنولوجيا اللازمة لنشر غواصات تعمل بالطاقة النووية مما أثار غضب الصين.

من جانبها، قالت الباحثة الكبيرة في مركز الأمن الأميركي الجديد، بيكا واسر، في تصريح لهيئة الإذاعة الأسترالية إن "نشر طائرات بي-52، التي يبلغ مداها نحو 14 ألف كيلومتر، في أستراليا بمثابة تحذير لبكين مع تزايد المخاوف من شن هجوم على تايوان".