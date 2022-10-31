"قمة سوتشي": أرمينيا وأذربيجان تتفقان على "عدم اللجوء إلى القوة" في قضية ناغورني قره باغ

أوقعت المواجهات 286 قتيلا، في أعلى حصيلة منذ الحرب في 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ

اتفقت أرمينيا وأذربيجان في بيان مشترك بعد قمة سوتشي، اليوم الاثنين، على "عدم اللجوء إلى القوة"، وعلى "تسوية كل الخلافات حصرا على أساس الاعتراف بالسيادة المتبادلة وسلامة الأراضي" لحل نزاعهما على منطقة ناغورني قره باغ

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة سوتشي، الذي نص أيضا على اتفاق أرمينيا وأذربيجان على مناقشة القضايا وفقا لميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألماتي، ووفق البيان، فإن روسيا التي استضافت المباحثات، "ستعمل على التحضير لتوقيع معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا".

وصدر بيان سوتشي بتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في ختام مباحثات بالمنتجع الروسي.

وعقب انتهاء القمة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إنه يأمل في "تطبيع" العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان اللتين تعهّدتا "عدم اللجوء إلى القوة"خلال القمة الثلاثية التي تهدف إلى تأكيد نفوذ موسكو في منطقة القوقاز.

وفي وقت سابق اليوم من اليوم، عبر بوتين عن أمله في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، بعد استقبال قادة البلدين في سوتشي.وجاءت الدعوة الروسية لإجراء محادثات بعد وقوع مواجهات مسلحة عنيفة بين البلدين في وقت سابق، ما خلف قتلى وجرحى.

وتأتي هذه القمة بعد شهر على مواجهات حدودية أوقعت 286 قتيلا، في أعلى حصيلة منذ الحرب في 2020 للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ، المتنازع عليها بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين منذ التسعينات.