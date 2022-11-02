تقرير: الجزائر توقع على صفقة أسلحة ضخمة مع روسيا

بموجب الصفقة ستحصل الجزائر على أسلحة متقدمة من روسيا قيمتها ما بين 12 حتى 17 مليار دولار

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم أن روسيا والجزائر وقعتا على صفقة بيع أسلحة بين البلدين، بموجبها ستزود روسيا الجزائر بأسلحة بقيمة 12 حتى 17 مليار دولار. وبحسب التقرير، الجزائر ترغب أيضا بشراء غواصات متطورة، مقاتلات من طراز سوخوي 34 وسوخوي 57، إضافة الى أنظمة دفاعية جوية جديدة مثل S-400.

وأفادت الصحيفة أن النقاشات المتقدمة بين البلدين تأتي على خلفية الرغبة بزيادة ميزانية الجيش الجزائري بـنسبة 130%، والوصول الى ميزانية قدرها 22.6 مليار دولار، الأمر الذي سيحول الجيش الجزائري الى الجيش الأكبر في القارة الافريقية, يأتي هذا التطور بعد يومين فقط من تصريحات السفيرة الأمريكية في الجزائرـ اليزابيث مور اوبين، حول عقوبات ضد الجزائر، بعد الرغبة بإبرام صفقة أسلحة من روسيا.

ويشار إلى نواب أمريكيون بقيادة النائبة ليسا ماكلاين، بعثوا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي رسالة الى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عبروا عن مخاوف من "تنامي العلاقات بين الجزائر وروسيا". الرسالة تحدثت حول تقارير مفادها ان الجزائر وقعت على صفقات أسلحة مع روسيا بقيمة سبعة مليار دولار. وذكرت الرسالة أن "الصفقات تجعل من الجزائر ثالث أكبر دولة تحصل على أسلحة من موسكو".