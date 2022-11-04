في مسعى لوضع المنصة على المسار السليم: "تويتر" ستبدأ بتسريح موظفين اعتبارا من اليوم الجمعة

بيان تويتر: "في مسعى لوضع تويتر على المسار السليم، سنباشر الجمعة بخفض قوتنا العاملة على مستوى العالم"

أعلنت منصة "تويتر" أنها ستبدأ بتسريح موظفين اعتبارا من اليوم الجمعة، في مسعى لوضع "تويتر"على المسار السليم، "سنباشر العملية الصعبة المتمثلة بخفض قوتنا العاملة على مستوى العالم" بينما تقدم عدد من الموظفين بدعوى قضائية تعتبر أن خطوة مالك المنصة الجديد المليادير إيلون ماسك تنتهك قانون العمل في الولايات المتحدة.

وسيتبلغ موظفو تويتر في رسالة بالبريد الالكتروني، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، في مستهل يوم العمل الجمع بتوقيت كاليفورنيا، القرار المتعلق بمصيرهم، ولا تحدد الرسالة عدد الموظفين المعنيين بالإجراء، لكن صحيفة واشنطن بوست قالت إن قرابة نصف موظفي تويتر وعددهم 7500 سيتعين عليهم المغادرة.

وجاء في الرسالة "في مسعى لوضع تويتر على المسار السليم، سنباشر الجمعة العملية الصعبة المتمثلة بخفض قوتنا العاملة على مستوى العالم".ويترقب موظفو تويتر هذا النوع من الانباء السيئة منذ أن استكمل إيلون ماسك استحواذه على الشبكة مقابل 44 مليار دولار أواخر الأسبوع الماضي، ومسارعته لحل مجلس إدارتها وطرد مسؤولها التنفيذي وعدد من كبار المدراء.

وفي ساعة متأخرة، من أمس الخميس، رفعت مجموعة تضم خمسة موظفين تم طردهم من تويتر، دعوى ضد الشركة لعدم إنذارهم بالقرار قبل فترة 60 يوما التي ينص عليها القانون الفدرالي الأميركي وقانون ولاية كاليفورنيا، بحسب نص الشكوى.

وتستند الدعوى إلى قانون يشار اليه اختصار ب"وارن"، يمنح الموظفين والعمال حق الحصول على إنذار مبكر في حالات التسريح الجماعي أو إغلاق منشآت.

وتطلب الدعوى أيضا من المحكمة منع تويتر من الطلب من الموظفين التوقيع على وثائق من شأنها أن تفضي إلى التنازل عن حقوقهم، بموجب قانون "وارن".

وذكر تقرير إخباري هذا الأسبوع أن ماسك كان يرغب في فرض 20 دولار كرسم شهري لكنه واجه ردود فعل غاضبة ومنها ما كتبه ستيفن كينغ مؤلف الكتب الشهير، في تغريدة "20 دولارًا شهريا لإبقاء الاشارة الزرقاء؟"، واستتبع ذلك بكلمة بذيئة.

ورد ماسك على تويتر بما يشبه المساومة مع كينغ قائلا "علينا تسديد الفواتير بطريقة ما! لا يمكن لتويتر الاعتماد فقط على المعلنين. ما رأيك بثمانية دولارات؟".