منصة "بينانس" للعملات الرقمية ساعدت إيران على تداول 8 مليارات دولار رغم العقوبات الأمريكية

ثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت عبر "بينانس" كانت في عملة مشفرة منخفضة المستوى نسبيا تسمى "ترون"

كشفت بيانات "بلوكتشين"، أن عملاق التشفير "بينانس"، عالج معاملات إيرانية بقيمة 8 مليارات دولار منذ عام 2018 على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي.

وتدفقت جميع الأموال تقريبا، والتي تناهز قيمتها حوالي 7.8 مليارات دولار، بين "بينانس" وأكبر بورصة عملات رقمية في إيران، "نوبيتكس"، وفقا لمراجعة البيانات من الباحث الأميركي الرائد في مجال تحليل هذه الشبكات، حيث تقدم هذه البورصة الرقمية الإيرانية إرشادات على موقعها على الإنترنت حول كيفية الالتفاف على العقوبات.

وثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت عبر "بينانس" كانت في عملة مشفرة منخفضة المستوى نسبيا تسمى "ترون" وهي تمنح المستخدمين خيارا لإخفاء هوياتهم، وفي مدونة العام الماضي، شجعت شركة "نوبيتكس" العملاء على استخدام "ترون"- رمز متوسط المستوى - للتداول من دون الكشف عن هوياتهم دون "تعريض الأصول للخطر بسبب العقوبات".

ولم يتم الإبلاغ سابقا عن حجم تدفقات العملات الرقمية الإيرانية في بينانس، وحقيقة أنها مستمرة

تأتي النتائج الجديدة في الوقت الذي تتابع فيه وزارة العدل الأميركية تحقيقا في الانتهاكات المحتملة لقواعد غسل الأموال من قبل هذه المنصة العملاقة التي تهيمن على صناعة التشفير البالغة قيمتها تريليون دولار، مع أكثر من 120 مليون مستخدم.