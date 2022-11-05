المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية يؤكد أنهم مستعدون لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة

طالبان "جهود تشكيل حكومة جديدة بدلاً من الحكومة المؤقتة قد بدأت بالفعل"

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، أن الحركة مستعدة لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة، مضيفا أن "المفاضات بين الجانبين مستمرة في الدوحة".

وأكد ذبيح الله مجاهد، في تصريح، أن "مفاوضات بين حكومة طالبان، التي تحكم البلاد حالياً، مع الجانب الأمريكي مستمرة في العاصمة القطرية"، مردفا أن "جهود تشكيل حكومة جديدة بدلاً من الحكومة المؤقتة قد بدأت بالفعل"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وكانت حكومة قطر قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن المحادثات التي جرت بين واشنطن وحكومة طالبان بالدوحة خلصت إلى مخرجات "إيجابية وبنّاءة"، وقالت آنذاك إن ا"لجانبين اتفقا على استمرار التواصل بينهما الفترة المقبلة"، وإن "اللقاء بحث قضايا سياسية وأمنية وإنسانية، شملت مسائل حرية التنقل وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، ومكافحة التطرف".

وبدورها أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المحادثات التي جرت مع طالبان بأنها كانت "صريحة واحترافية"، وقالت إن الوفد الأمريكي ركز على مخاوف الأمن والتطرف وتوفير ممر آمن للمواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب و"شركائنا الأفغان".