بلينكن يتحدث مع أبو مازن ويعرب عن دعمه لحل الدولتين

بلينكن: "ملزمون بحل الدولتين وضرورة تهدئة التصعيد في منطقة الضفة الغربية من قبل جميع الأطراف"

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن مساء أمس (الجمعة) مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وأكد على "الالتزام بحل الدولتين وضرورة تهدئة التصعيد في منطقة الضفة الغربية من قبل جميع الأطراف". وذكرت وكالة وفا أن بلينكين وأبو مازن اتفقا على الاستمرار. وطبقا للتقرير، طالب أبو مازن الأمريكيين بالتحرك وإلزام إسرائيل بـ "وقف العنف".

جرت المحادثة بين بلينكن وأبو مازن في ظل إدانة إدارة بايدن الشهر الماضي لكلمات رئيس آخر للسلطة الفلسطينية التقى بالرئيس الروسي بوتين الأسبوع الماضي في قمة دولية في كازاخستان ، حيث قال إنه لم يعد يثق. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "شعرنا بخيبة أمل كبيرة لسماع كلماته. عن الرئيس عباس للرئيس بوتين".

جرت المحادثة بين الطرفين قبل أيام قليلة من حديث بلينكين مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد. وجاء في إعلان وزارة الخارجية أن بلينكن أشاد بإسرائيل على الانتخابات، لكنه أعرب أيضًا عن قلقه بشأن الوضع في الضفة الغربيّة أكد أن "جميع الأطراف بحاجة لإجراء محادثات عاجلة من أجل تهدئة التوترات".

جاءت هذه المحادثة بعد نتائج الانتخابات التي انتصرت فيها كتلة نتنياهو ، لكن الرئيس الأمريكي لم يتصل بعد لتهنئته كما هو معتاد. نتذكر أنه عندما انتخب بايدن رئيسا في عام 2020 بينما كان نتنياهو رئيس الوزراء نتنياهو تأخر لعدة أسابيع قبل الاتصال لبايدن لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية.