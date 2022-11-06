مؤتمر المناخ "كوب 27" يدرج بند "تعويض الخسائر والأضرار" في جدول أعمال القمة لأول مرة

قدم وزير الخارجية المصري، مقترحاً لإدراج بند الخسائر والأضرار على جدول أعمال المؤتمر

إنطلقت قمة المناخ "كوب27" اليوم الأحد، في مصر بدعوات للدول الغنية لتعويض الدول الفقيرة الأكثر عرضة لتغير المناخ بعد عام من الكوارث المناخية غير المسبوقة.

وقدم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال الجلسة الإجرائية المنعقدة صباح اليوم، مقترحاً لإدراج بند الخسائر والأضرار على جدول أعمال المؤتمر، حيث لم يلقَ هذا الاقتراح المصري معارضة من الأطراف المشاركة في قمة المناخ كوب27.

وأشار سامح شكري، إلى أن "هذا يخلق لأول مرة مساحة مستقرة من الناحية المؤسسية على جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر الأطراف واتفاق باريس لمناقشة القضية الملحة المتعلقة بترتيبات التمويل اللازمة للتعامل مع الثغرات القائمة، والاستجابة للخسائر والأضرار".

وأضاف سامح شكري وسط تصفيق "نحن جميعًا مدينون بالامتنان للناشطين ومنظمات المجتمع المدني الذين يطالبون بإصرار بتوفير مساحة لمناقشة تمويل الخسائر والأضرار".

ويشير مصطلح "الخسائر والأضرار" في لغة المحادثات العالمية، إلى دعوة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الصناعية لتقديم تمويلات إلى البلدان الأقل نموا التي تواجه من الفيضانات وموجات الحر والجفاف وارتفاع منسوب البحار وكوارث أخرى بسبب تغير المناخ.

وكان البيت الأبيض قد أكد الشهر الماضي أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيتوجه في 11 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ "كوب 27"، حيث سيدعو العالم للتحرك "في هذا العقد الحاسم".