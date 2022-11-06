تقرير : الليكود يتعهد بتسريع الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة في عام 2023

أكد داني دانون أنه سيحرص شخصيًا على تمرير التشريع في بداية العام المقبل

أكد النائب الإسرائيلي داني دانون، للسفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيديس، اليوم الأحد، أن حزب الليكود برئاسة رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو سيعزز برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وذلك بعد وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة.

وأفاد موقع واينت الإسرائيلي، أن داني دانون الذي شغل سابقًا منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أخبر توم نيديس، أنه "على الرغم من أن الليكود عارض في السابق التغييرات التشريعية اللازمة لتكييف البرنامج، فإن الحكومة القادمة ستعمل على تتبعه بسرعة".

وأكد داني دانون أنه سيحرص شخصيًا على تمرير التشريع في بداية العام المقبل حتى تتمكن إسرائيل من دخول البرنامج بحلول نهاية عام 2023. وستسمح المبادرة للمواطنين الإسرائيليين بزيارة الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة.

ومنعت المعارضة التي يقودها الليكود مشاريع القوانين الثلاثة ذات الصلة في الكنيست، لأشهر عديدة بسبب خلافاتها السياسية مع الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة يائير لابيد، وكان توم نيديس، قد حاول بدوره إقناع المشرعين بدعم التشريع.

في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفادت تقارير بأن إسرائيل لم تف بالمتطلبات اللازمة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة. وفقًا لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وكانت واشنطن قلقة بشأن المعاملة غير المتساوية للأمريكيين الفلسطينيين في حالة رغبتهم في زيارة الضفة الغربية عند القدوم إلى إسرائيل.