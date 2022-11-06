الرئيس الفرنسي يهنئ بنيامين نتنياهو بفوزه في الانتخابات

ماكرون هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، وقدم له دعوة لزيارة باريس

أكد القصر الرئاسي الفرنسي"الإليزية"، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بنيامين نتنياهو، وقدم له دعوة لزيارة باريس لإجراء مناقشات مكثفة حول إيران.

وأفاد بيان لمكتب نتنياهو، أن "الزعيمين اتفقا خلال الاتصال على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة التحديات الإقليمية بقيادة إيران".

ومن جانب آخر، لم يتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد بنتنياهو بعد فوزه في الانتخابات الأسبوع الماضي، حيث حصلت كتلته اليمينية على 64 مقعدًا في الكنيست 25.

واتصل السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيديس، الخميس الماضي بزعيم المعارضة الحالي وزعيم الليكود. وقال نيدز إنه "هنأه على فوزه وأخبره أنني أتطلع إلى العمل معًا للحفاظ على الرابطة غير القابلة للكسر" بين البلدين.

ومن بين زعماء العالم الآخرين الذين هنأوا نتنياهو حتى الآن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والزعيم الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة الوزراء الإيطالي المنتخبة مؤخرًا جيورجيا ميلوني.

وأطيح نتنياهو من السلطة العام الماضي بعد 12 عاما متتالية بصفته أطول رئيس وزراء في إسرائيل، ورغم ذلك، عاد الزعيم السياسي بقوة بفوزه الأخير في الانتخابات البرلمانية.