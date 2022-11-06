تقرير: الرئيس الأمريكي سيتحدث غدا مع نتنياهو لتهنئته

وتأتي المكالمة فيما لو جرت بعد ستة أيام من انتهاء انتخابات الكنيست الـ25

افاد الصحافي باراك رافيد اليوم في تغريدة بأن المحادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ستجري غدا الثلاثاء لتهنئته، وفي حال إجرائها فإنها ستكون بعد ستة أيام من انتخابات الكنيست الـ25، والتي تحدث خلالها نتنياهو مع عدد من زعماء العالم.

وفي وقت سابق اليوم هنأ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الحكومة المرتقب بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية على فوزه بالانتخابات ودعاه لزيارة رسمية الى باريس. واستجاب نتنياهو للدعوة وكلا الزعيمين اتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة التحديات الإقليمية وعلى رأسها ايران.

وأعلن نتنياهو أنه تحدث الجمعة مع الرئيس الهنغاري فيكتور اوربان، رئيس حكومة اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس حكومة بولندا ماتيوز موراوسكي، رئيس حكومة رومانيا نيكولاي تشوكا والمستشار النمساوي كارل نيهامر، وقال "هنأوني على النجاح بالانتخابات، سنرتقي سوية بعلاقاتنا إلى آفاق جديدة".

واتصل السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيديس، الخميس الماضي بزعيم المعارضة الحالي وزعيم الليكود. وقال نيدز إنه "هنأه على فوزه وأخبره أنني أتطلع إلى العمل معًا للحفاظ على الروابط غير القابلة للكسر" بين البلدين.