عدد سكان العالم سيفوق 8 مليار نسمة في 15 من الشهر الجاري

تشير التوقعات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أنه سيستمر عدد السكان في النمو ليصل 8.5 مليار في عام 2030

توقعت الأمم المتحدة أن عدد سكان العالم سكان العالم نسمة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، رغم أن النمو السكاني يتباطأ من عام إلى آخر على المستوى الدولي.

وأعلنت الأمم المتحدة في تقرير صادر عن المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية أن "البشرية ستتخطى حاجز الـ8 مليارات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني" بعد أن كان عدد سكان العالم عام 1800 ملياراً واحدا فقط.

وفي هذا السياق، قالت راشيل سنو من صندوق الامم المتحدة للسكان، إن "معدل النمو السكاني في العالم انخفض بشكل كبير منذ ذروة الستينيات" رغم كل ذلك، وبالتالي انخفض هذا النمو من 2.1 في المائة بين عامي 1962 و 1965 إلى أقل من 1 في المائة في عام 2020 ويمكن أن ينخفض ​​أكثر إلى حوالي 0.5 في المائة في عام 2050".

حوالي 9 مليارات ، ثم 10

تشير التوقعات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أنه سيستمر عدد السكان في النمو ليصل 8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050، ونحو 10.4 مليار شخص خلال عام 2080، والبقاء عند هذا المستوى حتى عام 2100.

انخفاض الخصوبة

ولفتت راشيل سنو، إلى انخفاض معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة في العديد من البلدان، بحيث قبل خمسين عاماً، كان يولد في المتوسط 5 أطفال لكل امرأة، أما الآن فيولد فقط 2.3 لكل امرأة وسيستمر الاتجاه في الانخفاض خلال العقود المقبلة.

Ludovic MARIN / AFP قمة المناخ COP27 ، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر ، في 6 نوفمبر 2022.

وتخفي الأرقام العالمية تنوعًا ديموغرافيًا هائلاً. وبالتالي، فإن أكثر من نصف النمو السكاني بحلول عام 2050 سيأتي من 8 دول فقط وفقًا للأمم المتحدة: جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا، ويوضح متوسط ​​العمر أيضًا هذا التنوع، حيث يبلغ 41.7 عامًا في أوروبا مقابل 17.6 عامًا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

الهند والصين

مثال آخر على الاتجاهات المتغيرة، ستتبادل الدولتان الأكثر اكتظاظًا بالسكان، الصين والهند، الأماكن اعتبارًا من عام 2023 ، وفقًا للأمم المتحدة. سيبدأ عدد سكان الصين وسكانها البالغ عددهم 1.42 مليار نسمة في عام 2022 في الانخفاض، ليصل ​​إلى 1.3 مليار في عام 2050. و 800 مليون فقط بحلول نهاية القرن.

فيما سيستمر عدد سكان الهند البالغ 1.41 مليار نسمة في عام 2022، في النمو، مع توقع أن يبلغ 1.66 مليار نسمة في عام 2050.