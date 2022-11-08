تقرير : الرئيس الصيني يزور السعودية في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل

قالت الصحيفة إن "علاقات الرياض الموسعة مع خصوم الولايات المتحدة ساعدت على تعميق النفوذ الصيني في المنطقة"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزور السعودية في الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرة إلى أن "الزيارة من شأنها أن تؤكد نفوذ بكين المتنامي في الشرق الأوسط".

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن "علاقات الرياض الموسعة مع خصوم الولايات المتحدة ساعدت على تعميق النفوذ الصيني في المنطقة"، موضحة أن الزيارة تأتي مع سعي بكين والرياض إلى "تعميق علاقاتهما وتعزيز رؤية لعالم متعدد الأقطاب، لا تهمين فيه الولايات المتحدة على النظام العالمي"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أنه من "المرجح أن يكون الترحيب بالزعيم الصيني أشبه بذلك الذي حدث خلال أول زيارة خارجية قام بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2017"

وفي نفس السياق، كان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أعلن في نهاية الشهر الماضي، أنه "من المتوقع أن يزور الرئيس الصيني المملكة قريباً"، وذلك بعد أيام من فوز الأخير بولاية ثالثة في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني.

وتتزامن الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية الأمريكية توتراً، إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف "أوبك بلس"، وهو قرار اعتبره البيت الأبيض اصطفافاً إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا.