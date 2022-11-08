الرئيس التركي يؤكد أن بلاده تدعم سياسة "الباب المفتوح" لحلف "الناتو" وتتفهم مخاوف السويد الأمنية

تابع الرئيس التركي، "السويد تريد الانضمام إلى الناتو من أجل أمنها، ونحن نريد من السويد تبديد قلقنا الأمني"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتفهم مخاوف السويد الأمنية، وأنها تدعم سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في العاصمة التركية أنقرة، أن "بلاده تفهم مخاوف السويد الأمنية في ظل الظروف الحالية مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا"، مردفا، "وافقنا على مباحثات انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، ونتفهم القلق الأمني للسويد... نحن ندعم سياسة الباب المفتوح للناتو"، حسب وكالة سبوتنيك عربي.

وتابع الرئيس التركي، "السويد تريد الانضمام إلى الناتو من أجل أمنها، ونحن نريد من السويد تبديد قلقنا الأمني"، في إشارة إلى مطالب تركيا للسويد بشأن تسليم أعضاء بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كمنظمة متطرفة.

وكانت تركيا قد اعلنت في أعقاب موافقتها على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، بأن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حصل على "تعاون كامل" من البلدين ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم.

وبعد ذلك هدد الرئيس التركي مجددا بـ"تجميد" عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حال عدم امتثالهما للشروط التي حددتها تركيا.