نتنياهو للمستشار الألماني: "وجود أسلحة نووية في أيدي إيران، خطر حقيقي على أمن إسرائيل والسلام العالمي"

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ، كتب فيها: "أهنئك على فوزك بالانتخابات وكلنا ثقة بأن الحكومة الجديدة تواصل التعاون بين الدول في كافة المجالات بما يحقق السلام والاستقرار في منطقتنا ".

جاء ذلك بعد أسبوع من فوز رئيس حزب الليكود في انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، وبالاضافة الى اردوغان انضم المستشار الألماني أيضًا إلى موكب التهنئة.

واتصل المستشار الألماني أولاف شولتز برئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو وهنأه على فوزه في الانتخابات. استمرت المحادثة حوالي نصف ساعة.

أفاد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء المكلف نتنياهو أخبر المستشار شولتز أنه ينوي توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية وأن ألمانيا لها دور مهم في هذه العملية التاريخية.

أكد له رئيس الوزراء المكلف نتنياهو أن الأسلحة النووية في أيدي إيران تشكل خطراً حقيقياً على أمن إسرائيل والسلام العالمي. واتفق الجانبان على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والعلاقات بين إسرائيل وألمانيا. وشكر رئيس الوزراء المكلف نتنياهو المستشار شولتز على دعمه لإسرائيل.