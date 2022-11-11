الخارجية الإيرانية تحذّر من عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول ايران

حذر أمير عبداللهيان من التداعيات السلبية للاجراء السياسي لمجلس حقوق الإنسان على تعاون إيران مع الغرب.

رفض وزير الخارجية الايراني، المحاولات الرامية لعقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول إيران، وحذر من التداعيات لمثل هذا الاجراء السياسي على تعاون إيران مع الغرب. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ارنا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى الخميس بين حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران وأنتونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وكان من بين الموضوعات التي ناقشها الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا واليمن.

كما أطلع أمير عبداللهيان، الأمين العام على عملية تبادل الرسائل الأخيرة بين إيران وأمريكا في إطار دور الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا.

وانتقد وزير الخارجية التدخلات الأمنية والإعلامية لدولة عربية في اعمال الشغب الأخيرة في إيران. وانتقد السلوك المزدوج لبعض الدول الغربية، واعتبر محاولتهم عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان حول ايران إجراءً مرفوضاً.

وقال: يجب عقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان للحكومات التي تروج للعنف وليس للجمهورية الإيرانية، المدافع الحقيقي عن حقوق الإنسان، فقد مارست ضبط النفس العالي في اعمال الشغب الأخيرة. وحذر أمير عبداللهيان من التداعيات السلبية للاجراء السياسي لمجلس حقوق الإنسان على تعاون إيران مع الغرب.