الولايات المتحدة تهنئ إسرائيل وقطر على الإعلان عن الرحلات الجوية المباشرة خلال كأس العالم

ترى الولايات المتحدة ان هذا الإعلان بمثابة تطور تاريخي وخطوة مهمة تحمل وعودًا كبيرة أيضًا لتعزيز العلاقات

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية اسرائيل وقطر والفيفا على "الخطوة التاريخية بفتح رحلات جوية مباشرة من تل ابيب الى الدوحة طوال فترة مونديال كرة القدم.

وترى الولايات المتحدة ان هذا الإعلان بمثابة تطور تاريخي وخطوة مهمة تحمل وعودًا كبيرة أيضًا لتعزيز العلاقات بين الناس والعلاقات الاقتصادية. وكما قال الرئيس بايدن، فإن بناء التكامل الإقليمي في الشرق الأوسط وخارجه يجلب الرخاء والأمن لسكان المنطقة ".

جاء هذا بعد ان أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، امس الخميس، تسيير رحلات جوية مباشرة إلى قطر للسماح للمشجعين الإسرائيليين بحضور مباريات كأس العالم 2022 لكرة القدم، الذي تستضيف فعالياته الدوحة.

وكانت إسرائيل وقطر، قد توصلا، يوم الأربعاء، إلى اتفاق لفتح مكتب ديبلوماسي مؤقت في الدولة الخليجية خلال مباريات كأس العالم 2022.