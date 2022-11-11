مونديال 2022: منظمة العفو الدولية تدعو فيفا مجددا لتعويض العمال

دعم بعض رعاة كأس العالم مثل "أديداس" و"كوكا-كولا" و"ماكدونالدز" الدعوة الاولى للتعويض المالي

حثّت "منظمة العفو الدولية" الحقوقية مجددا في مقال نُشر في صحيفة "لوموند" الفرنسية الجمعة، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو على العمل لتقديم تعويضات مالية للعمال الذين بنوا ملاعب مونديال قطر.

وقبل تسعة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم بكرة القدم، جدّدت المنظمة غير الحكومية الدعوة التي وجهتها في أيار/مايو إلى جانب 24 منظمة غير حكومية أخرى بينها "هيومن رايتس ووتش"، للتعويض عن "انتهاكات" بحق العمال.

وتقول المنظمات غير الحكومية إنّ العديد من العمال الأجانب، وخصوصا من جنوب وجنوب شرق آسيا وكذلك من إفريقيا، استُغلوا وأسيئت معاملتهم. وقد اشتكى عمّال من ظروف عمل سيئة تشمل العمل الإجباري لساعات إضافية بدون أجر وعدم الحصول على عدد كافٍ من أيام الراحة.

ودعم بعض رعاة كأس العالم مثل "أديداس" و"كوكا-كولا" و"ماكدونالدز" الدعوة الاولى للتعويض المالي، فيما ندّد فريق كرة القدم الأسترالي في مقطع فيديو بسوء معاملة عمال قاموا ببناء أو تجديد الملاعب الثمانية التي ستقام فيها بطولة كأس العالم في الإمارة الخليجية الثرية.

وكتبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في المقال "في خضم هذا الضجيج المتزايد، التزم الصوت الأكثر أهمية صمتا ملحوظا: صوت جياني إنفانتينو".