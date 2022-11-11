ألمانيا تنضم إلى فرنسا وهولندا وتنسحب من معاهدة ميثاق الطاقة لعام 1994

منتقدون برون أن المعاهد تحمي استثمارات الوقود، ولا تتناسب مع اتفاق باريس للمناخ لمحاربة الاحتباس الحراري

انضمّت ألمانيا إلى فرنسا وهولندا، اليوم الجمعة، في الانسحاب من معاهدة ميثاق الطاقةلعام 1994والتي يقول منتقدون إنها تحمي استثمارات في الوقود الأحفوري، ولا تتناسب مع اتفاق باريس للمناخ لمحاربة الاحتباس الحراري.

ومع انتقال أوروبا نحو مستقبل محايد للكربون، أصبحت معاهدة الطاقة تشكّل عبئًا.

وقالت سكرتيرة الدولة في وزارة الاقتصاد فرانزيسكا برانتنر "إننا نوائم سياستنا التجارية باستمرار مع حماية المناخ وننسحب وفقًا لذلك من معاهدة ميثاق الطاقة".وأضافت "هذه إشارة مهمة أيضًا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ".

وبدأت معاهدة ميثاق الطاقة كطريقة لحماية الاستثمار في الطاقة، خصوصًا في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية في دول سوفياتية سابقة.

أحد العناصر الأساسية في المعاهدة هو السماح لشركات الطاقة بمقاضاة الحكومات بشأن تغييرات في سياسات الطاقة قد تضرّ باستثماراتها، ما عرّض دولًا لمطالبات بتعويض بمليارات الدولارات.

وتوصل الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو المنصرم إلى إصلاح معاهدة ميثاق الطاقة لكن منظمات غير حكومية اعتبرت الاتفاق غير كاف وطالبت الأوروبيين بالانسحاب منها.