السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا : "إن التأييد الأوكراني لقرار الأمم المتحدة مخيب للآمال للغاية"

انتقد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، أمس الجمعة، دعم أوكرانيا قرار الأمم المتحدة الذي يحث محكمة العدل الدولية على التدخل "بشكل عاجل" في النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال ميخائيل برودسكي، في تغريدة له على تويتر، "إن التأييد الأوكراني للمقترح مخيب للآمال للغاية"، مضيفا أن "دعم المبادرات المعادية لإسرائيل في الأمم المتحدة لا يساعد في بناء الثقة بين إسرائيل وأوكرانيا".