السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا : "إن التأييد الأوكراني لقرار الأمم المتحدة مخيب للآمال للغاية"

قال ميخائيل برودسكي، في تغريدة له على تويتر، "إن التأييد الأوكراني للمقترح مخيب للآمال للغاية"

انتقد السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، ميخائيل برودسكي، أمس الجمعة، دعم أوكرانيا قرار الأمم المتحدة الذي يحث محكمة العدل الدولية على التدخل "بشكل عاجل" في النشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال ميخائيل برودسكي، في تغريدة له على تويتر، "إن التأييد الأوكراني للمقترح مخيب للآمال للغاية"، مضيفا أن "دعم المبادرات المعادية لإسرائيل في الأمم المتحدة لا يساعد في بناء الثقة بين إسرائيل وأوكرانيا".

https://twitter.com/i/web/status/1591125804196691974 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت بأغلبية 98 صوتا بما في ذلك أوكرانيا، مقابل 17 ضد القرار، وامتناع 52 عن التصويت.

بدوره، ندد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بهذه الخطوة وأشار ممثل الولايات المتحدة إلى أن "إدارة بايدن تعارض القرارات أحادية الجانب"