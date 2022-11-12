الولايات المتحدة : "لا خطط للقاء بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي في قمة مجموعة الـ20"

سوليفان، "أعتقد أن ولي العهد السعودي سيذهب، لكني لا أعرف على وجه اليقين، وليس لدينا أي خطط لعقد اجتماع معه"

أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، أمس الجمعة، أن لا خطط توجد لاجتماع ثنائي بين الرئيس جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة الـ20 المزمع عقدها في إندونيسيا، منتصف الشهر الجاري.

وقال جيك سوليفان، "أعتقد أن ولي العهد السعودي سيذهب، لكني لا أعرف على وجه اليقين، وليس لدينا أي خطط لعقد اجتماع معه"، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض: "هناك عدد من القادة الآخرين، من المحتمل أن ينتهي بنا المطاف بلقاءات ثنائية أخرى -بخلاف بن سلمان-".

وأردف جيك سوليفان،: "كما تعلمون، فإن تخميني، كما تعلمون على وجه الخصوص، هو أنه ومع تكشّف الأمور في بالي فإن احتمالات الاجتماعات الإضافية قد ترتفع".

وسيحضر القمة كل من المستشار الألماني أولاف شولز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء إسبانيا أنتوني ألبانيز"، حسب موقع الخليج أون لاين.

ومن المقرر أن تنعقد قمة مجموعة 20 في مدينة بالي الإندونيسية، خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في وقت تشهد العلاقات السعودية الأمريكية توتراً إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف "أوبك+".

ويتألف تكتل مجموعة العشرين، من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والسعودية، والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، وتركيا، كما تضم اليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.