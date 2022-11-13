الكرملين: الرئيسان الروسي والإيراني يبحثان في اتصال هاتفي التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين

بوتين يبحث مع نظيره الإيراني التعاون السياسي والاقتصادي

أعلنت ​الرئاسة الروسية​ (الكرملين)، أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الإيراني ​إبراهيم رئيسي​، بحثا قضايا التعاون المتبادل في المجالين السياسي والاقتصادي، كما شددا على أهمية الاتصالات بين البلدين. وذكرت في بيان، أن "رئيسا الدولتين اتفقا على تكثيف الاتصالات بين الإدارات الروسية والإيرانية".

والتقى مسؤول أمني روسي كبير بعدد من المسؤولين الإيرانيين في طهران يوم الأربعاء الماضي، وتعهد البلدان بتعزيز العلاقات. بحسب نما نشرت وكالة (رويترز) للأنباء.

جاءت الزيارة في أعقاب اتهامات من كييف والغرب لروسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وتقول إيران إنها أرسلت إلى روسيا عددا قليلا من الطائرات المسيرة قبل بداية الحرب. وفي الشهر الماضي، قال مسؤولان كبيران ودبلوماسيان جميعهم إيرانيون لرويترز إن بلادهم وعدت بإمداد روسيا بصواريخ أرض-أرض.