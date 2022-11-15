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أستونيا لن تصوت مع قرارات إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة

i24news

دقيقة 1
وزير خارجية إستونيا أورماس رينسالو يتحدث إلى الصحافة خلال اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 14 نوفمبر 2022.
JOHN THYS / AFPوزير خارجية إستونيا أورماس رينسالو يتحدث إلى الصحافة خلال اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 14 نوفمبر 2022.

وزير خارجية استونيا يقول ان بلاده غيرت سياسة تصويتها بما يخص اسرائيل

أعلن وزير خارجية أستونيا ارماس رينسالو اليوم أن بلاده ستغير من سياستها تجاه إسرائيل في الأمم المتحدة، ولن تصوت مع القرارات التي تدين الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب "واينت" فأنه برأية، أستونيا ستلائم تصويتها بهذه المواضيع مع الولايات المتحدة-حليفتها في السياسة الأمنية. 

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وقال راينسلو خلال بث تلفزيوني على شبكة التلفزيون الأستوني ERR :"مؤخرا صوتنا ضد إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة، بصورة تشبه قرار واشنطن" في الماضي، اعتادت استونيا، العضو بالاتحاد الأوروبي والناتو، تأييد قرارات الإدانة ضد إسرائيل مع دول غربية أخرى. ولم يوضح الوزير الأستوني الدافع وراء هذا التغيير. 

إضافة لذلك، شدد الوزير على أنه يوجد لدول الاتحاد الاوروبي موقف مشترك بما يتعلق بقرارات الأمم المتحدة ولذلك فإن أستونيا العضو في الاتحاد ستصوت لصالح المواقف المتفق عليها، لكن في حال كان خلاف بالرأي بين الدول، فإن استونيا ستتصرف بصورة تتناسب مع السياسة الجديدة وستلائم تصويتها للولايات المتحدة. 

وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إنه "تبارك التغيير في موقف أستونيا ويتوقعون تغييرا ايجابيا اوروبيا مشابها من طرف دول إضافية". 

 

 

 

 

 

 

 

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