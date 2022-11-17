وزير الأمن الإسرائيلي يشكر نظيره الأمريكي على عملهم المشترك خلال العامين الماضيين

في المحادثة ، أخبر غانتس أوستن أنه يعتبره صديقًا شخصيًا ، ولكن ليس أقل من صديق حقيقي لدولة إسرائيل

قال وزير الأمن الإسرائيليّ يني غانتس مساء الخميس، لنظيرهِ الأمريكيّ لويد أوستن في اتصالٍ هاتفيّ، أنه يعتبره صديقًا شخصيًا، ولكن ليس أقل من ذلك الصديق الحقيقي لدولة إسرائيل.

كما وشكره على التزامه والتزام الإدارة الأمريكيّة بأمن إسرائيل، على أساس القيم المشتركة، والاهتمامات. كما شكره على تعزيز التعاون وعشرات الحوارات التي أجراها بين الأجهزة الأمنية ومعه شخصيًا خلال العامين الماضيين.

كما شدد على الإنجازات المهمة في تعزيز التعاون في ظل القيادة المركزية الأمريكية، والتزويد غير المسبوق لإسرائيل بالمساعدة الأمريكية، وبناء الهيكل الإقليمي.

كما أراد وزير الأمن أن يشير إلى حقيقة أن الإجراءات الإيرانية الأخيرة تثبت مرة أخرى أنها تشكل أولاً وقبل كل شيء تهديدًا استراتيجيًا للعالم والمنطقة، وأن تعزيز التعاون معها مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى.

بالإضافة إلى ذلك، أراد وزير الأمن أن يشير في المحادثة إلى أن تصرفات إيران الأخيرة تثبت أنها تشكل أولاً وقبل كل شيء تهديدًا استراتيجيًا للعالم والمنطقة، وأن تعزيز التعاون معها مطلوب أكثر من أي وقت مضى.