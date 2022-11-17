السفير الأوكراني: على نتنياهو ان يثبت نفسه الآن وأن يوازن موقفه كغيره من القادة الغربيين تجاه بوتين

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغين كورنيتشوك في مقابلة له مع قناة i24news مساء الخميس، إن "اوكرانيا تتوقع تعزيز العلاقات العسكرية مع اسرائيل وخاصة بكل ما يتعلق بمضادات الصواريخ والمسيّرات، لأن ايران دخلت الى الصورة والى الحرب، لهذا يجب على اسرائيل تغيير مواقفها لأن ايران متحالفة مع روسيا وسوريا وبلاروسيا"

وأكد يفغين على أن "هذا الأمر عليه ان يدفع الحكومة الاسرائيليّة باختيار الخيار الصحيح وتزويد أوكرانيا بمضادات دفاعية تسمح لنا بحماية المدنيين والاطفال والنساء"

وقال السفير "انا اعتقد ان نتنياهو سياسي محنّك وعليه ان يثبت نفسه الان بانه قائد، ورغم علاقته ببوتين في السابق، عليه الان اولًا ان يوازن موقفه كغيره من القادة الغربيين تجاه الرئيس الروسيّ وأن يقف الى جانب أوكرانيا، وان يختار الخيار الصحيح وهذا ما نأمله به".

وأضاف كورنيتشوك "نحن نعتقد ان لدينا شركاء اقوياء واستراتيجيين كالولايات المتحدة، وبالنسبة للمساعدة الإسرائيلية عليه ان يكون بقرار اسرائيلي بذلك وأن يتم هذا القرار بدون أي ضغط امريكي، وأن يكون موقف حكومة نتنياهو واضحًا بخصوص الدعم العسكري، نحن نطالب بسلاح دفاعي فقط".

وتطرّق السفير الأوكرانيّ ردًا على النصر الأوكراني في خيرسون، انه "يفضل ان يكون حذرًا في استخدام كلمة نصر، لأن روسيا ستبقى موجودة وستبقى جارتنا وعلينا ان نكون مستعدون لكل التحديات. امّا الآن نحن ندفع ثمنًا باهضًا لنصرنا، لأن جميع الدول ما زالت تعاني من رفع اسعار الأغذية، كذلك الأمر في اسرائيل التي تستورد 70% من القمح من اوكرانيا وكذلك الأمر في كل اوروبا بالنسبة لغلاء الكهرباء والغاز. وبعد نجاحنا في خيرسون نعتقد اننا نستطيع تحرير كل المدن الأوكرانية لأن الروس لا يطمحون الا لتحويل حياة الأوكرانيين الى سواد لأنهم لا يحترمون قواعد الحرب".