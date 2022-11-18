الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان مناورات جوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ في كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

رداً على إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي العابر للقارات باتجاه شواطئ اليابان، أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة مع طائرة من طراز F-35A استهدفت قاذفات صواريخ متحركة لجارتها الشمالية.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، صباح الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخاً باليستيا غير محدد"، في أحدث عملية إطلاق لصاروخ ضمن موجة غير مسبوقة وبعد ساعات فقط من تحذير بيونغ يونغ من رد عسكري "أشد ضراوة" على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وقالت هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، الذي يطلق عليه أيضا اسم بحر اليابان.

ومطلع الشهر الجاري، أطلقت كوريا الشمالية أحدث صواريخها في أحدث تجربة تجريها بيونغ يانغ عقب عملية إطلاق عدد قياسي من الصواريخ في وقت سابق من هذا الشهر.

وأجرت كوريا الجنوبية وأميركا مجموعة من التدريبات الجوية، وهو ما يضع منطقة المحيط الهادئ على صفيح ساخن ويزيد من خطر اندلاع حرب نووية إن أخطأ أحد الأطراف في تقدير الموقف.