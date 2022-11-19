سياسات إيران في المنطقة ومشروعها ودعمها للمجموعات المسلحة في المنطقة يشكل خطرًا كبيرًا

قال وزير خارجية العراقيّ فؤاد حسين، في لقاء مع مراسل قناة i24news على هامش منتدى حوار المنامة، في البحرين الذي انطلق امس، حول حل الصراعات في الشرق الأوسط "ان الدبلوماسية العراقية تسعى لاقامة علاقة قوية مع كل الدول".

وطالب حسين دول العالم القيام بواجباتها بموجب القانون الدولي، للمساهمة في محاربة الإرهاب، بما في ذلك تدفق المقاتلين الأجانب إلى المنطقة، لافتا إلى ان الجميع يعرف الدول الذي لعبه العراق لمحاربة تنظيم الدولة.

واعتبر الوزير العراقي "انّ حل القضية الفلسطينية سيساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وكذلك الأمر بالنسبة للازمات اليمنية والليبية".

اعتبر الوزير حسين "ان الحكومة العراقية الجديدة تعكس المجتمع السعودي ورفض الادعاء بأن الحكومة العراقية موالية إلى إيران معترفا ان بعض دول الجوار التي لم يسميها لديها نفوذ في العراق، لا سيما وانه لسنوات طويلة كان للكثير من دول العالم وعلى راسها الولايات المتحدة آلاف الجنود في العراق معتبرا الحديث عن تبعية الحكومة العراقية لإيران بالحديث غير العادل".

واكد ان جهود العراق مستمرة لرعاية حوار بين إيران والسعودية معتبرًا ان الدولتين لديها الرغبة بمواصلة الحوار مشيرا إلى ان الاحتياجات في إيران لها بعد إقليمي ويمكن لها ان تؤثر على سياسات إيران وعل تقدم الحوار بين طهران والرياض.

بدوره تحدث امين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في الحوار عن الدول الأهم للمجلس في الاقتصاد العالمي وفي محاربة التطرف والفقر. وتحدث الحجر في عن ضرورة حل الملف الفلسطيني على اساس حل الدولتين مؤكدا انه حان الوقت إلى وضع حد لصراع دام قرابة ٧٥ عام.

وأضاف "ان سياسات إيران في المنطقة ومشروعها الصاروخي ودعمها للمجموعات المسلحة في المنطقة والخطر الذي تشكله إيران، تتطلب ان لا تتمحور مفاوضات فيينا النووية مع إيران، على البعد النووي، وإنما على مجمل سياسات إيران".

وأكدت وزيرة خارجية النرويج انيكن هويتفلدت "ان تداعيات الصراعات في الشرق الأوسط تطال أوروبا ومناطق أخرى في العالم معتبرة ان اتفاقيات ابراهيم بين إسرائيل والدول العربية، والتقارب بين تركيا وكل من إسرائيل والسعودية، تسهم في تعزيز الأمن في المنطقة".