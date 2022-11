حساب ترامب على تويتر يعود إلى الظهور إثر قرار اتخذه ماسك

أخرج إيلون ماسك إلى حيز التنفيذ استطلاعًا على تويتر، في وقت متأخر من يوم الجمعة طلب فيه من المتابعين التصويت على ما إذا كانوا سيعيدون حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المنصة، حيث أظهرت النتائج الأولية أن 60 بالمائة تقريبًا يصوتون بنعم.

غرد ماسك " Vox Populi, Vox Dei" ، وهي عبارة لاتينية تعني تقريبًا "صوت الناس هو صوت الله". كان الاستطلاع مفتوحًا لمدة 24 ساعة.