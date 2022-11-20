حساب ترامب على تويتر يعود إلى الظهور إثر قرار اتخذه ماسك

غرد ماسك " Vox Populi, Vox Dei" ، وهي عبارة لاتينية تعني تقريبًا "صوت الناس هو صوت الله".

أخرج إيلون ماسك إلى حيز التنفيذ استطلاعًا على تويتر، في وقت متأخر من يوم الجمعة طلب فيه من المتابعين التصويت على ما إذا كانوا سيعيدون حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المنصة، حيث أظهرت النتائج الأولية أن 60 بالمائة تقريبًا يصوتون بنعم.

غرد ماسك " Vox Populi, Vox Dei" ، وهي عبارة لاتينية تعني تقريبًا "صوت الناس هو صوت الله". كان الاستطلاع مفتوحًا لمدة 24 ساعة.

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قال ماسك ، المالك الجديد لموقع تويتر ، في مايو / أيار، إنه سيلغي الحظر الذي فرضه تويتر على ترامب، حيث تم تعليق حسابه، بعد هجوم العام الماضي على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقال في وقت سابق من اليوم إن قرار إعادة حساب ترامب لم يتخذ بعد وإن تويتر أعاد بعض الحسابات المثيرة للجدل التي تم حظرها أو تعليقها ، بما في ذلك موقع Babylon Bee الساخر والممثل الكوميدي كاثي غريفين.

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يعد قرار ماسك بمطالبة مستخدمي تويتر بالتوجيه بشأن من يجب أن يكون على المنصة جزءًا من إعادة هيكلة واسعة للشركة، بما في ذلك عمليات التسريح الجماعي للعمال.

في مذكرة يوم الجمعة للموظفين الباقين اطلعت عليها رويترز، طلب ماسك ممن يكتبون كود برمجي أن يحضروا إلى الطابق العاشر من مقر تويتر في سان فرانسيسكو في وقت مبكر من بعد الظهر.

وقال الملياردير في رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني: "إذا أمكن، سأكون ممتنًا لو أمكنكم السفر إلى سان فرانسيسكو لتكونوا حاضرين شخصيًا"، مضيفًا أنه سيكون في المكتب حتى منتصف الليل وسيعود صباح السبت.