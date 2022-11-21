توشيح رئيس هيئة الاركان الإسرائيلية وسام الشرف باسم الرئيس الأمريكي

منح كوخافي وسام الاستحقاق الأمريكي خلال زيارته للولايات المتحدة

مُنِح رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي خلال زيارته الى الولايات وسام الشرف Legion of Merit، والذي قلده اياه رئيس هيئة الأركان الامريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي.

منح كوخافي وسام الاستحقاق باسم الرئيس الأمريكي وذلك "لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين". وجرى التقليد خلال استقباله مع حرس الشرف بوقت سابق من هذا اليوم في قاعدة فورت ماير في واشنطن.

من بين الأمور التي قيلت عن كوخافي خلال منحه وسام الاستحقاق إنه "لتميزة الاستثنائي في إطار خدمته كرئيس هيئة عامة للجيش الإسرائيلي خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، وجسد خلال خدمته روح التعاون من خلال تعميقه الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وثبت الجنرال كوخافي مكانة إسرائيل كقائدة أمنية اقليمية، ذات قدرات وفاعلية من الناحية العملياتية في الشرق الأوسط".

وأضافوا :"كشريك قيم ، قدم كوخافي مثالا على العلاقة الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، أسس بوضوح وشاركنا بالأهداف الاستراتيجية لإسرائيل، مع تماشيها بشكل وثيق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية الأمريكية. الجهود العليا والقيادة الاستثنائية والمبادرة الشخصية لكوخافي تحسب اليه، ولصالح جيشه وبلاده".