خاص لـ i24NEWS: انطلاق أشغال المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات بفاس بحضور أنطونيو غوتيريش

بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المجتمعات والثقافات والحضارات، بمشاركة أنطونيو غوتيريش

تحت شعار: "نحو تحالف من أجل السلام لنتعايش جميعا كإنسانية واحدة"، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بفاس / المغرب أشغال المنتدى العالمي التاسع للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المجتمعات والثقافات والحضارات، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويناقش المنتدى على مدى يومين، من خلال 8 جلسات مصغرة وعدد من الجلسات الجانبية، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالهجرة والهوية والتراث والقيم المشتركة بالقارة الإفريقية، ومكافحة التمييز والتعصب على أساس الدين والمعتقد.

وتناقش الجلسات المصغرة عددًا من الموضوعات الأخرى منها الوساطة بالنزاعات الثقافية والدينية ودور النساء في صناعة السلام، وتعليم المواطنة العالمية، والرياضة كوسيلة للسلام والاندماج، وتقريب الحضارات لتحقيق الرخاء، ومواجهة خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويترأس المنتدى -الذي يستمر لمدة يومين- وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة والممثل السامي لتحالف الحضارات ميجيل أنخيل موراتينوس، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ونحو 40 وزيرًا ورئيسًا ومسئولًا من المنظمات الدولية الأعضاء في تحالف الأمم المتحدة للحضارات، بالاضافة إلى ألف مشارك من مختلف دول العالم.

ويضم المنتدى شبكة من المنظمات غير الحكومية والمبادرات المجتمعية والتجمعات الشبابية، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء بالتحالف، ويتم خلاله تنظيم ثلاث جلسات عامة تفاعلية تتمحور حول تعزيز السلام عبر العالم من خلال الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات، وإبراز أهمية القادة الدينيين في تحقيق السلام والاحترام المتبادل والوئام الاجتماعي، والوقوف على الجهود المبذولة من جانب المنظمة الدولية لمنع التطرف والعنف ومكافحته على خلفية التهديدات الجديدة والناشئة.

وفي السياق قال الممثل السامي لتحالف الحضارات ميجيل أنخيل موراتينوس،"يأتي (انعقاد المنتدى) عند نقطة تحول حيث ترغب المجتمعات والحكومات الأفريقية والمواطنون الأفارقة في أن يكونوا أكثر فاعلية فيما سيكون عليه عالم القرن الحادي والعشرين" مؤكدا على أن "الحضور القوي لوزراء خارجية أفريقيا وللشباب الأفريقي في هذا المنتدى يبرهن على أن أفريقيا ترغب في أن تكون طرفا فاعلا مهما للغاية خلال القرن القادم. لذلك أعتقد أن هذه هي البداية بالنسبة لأفريقيا لأن تكون أكثر انخراطا واهتماما وتمثيلا. ونحن سعداء للغاية لأن ذلك يحدث هنا في فاس، في المغرب، في أفريقيا"