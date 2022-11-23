البرتغال: توقيف 35 شخصا بتهمة الاتجار بعمال مهاجرين "الضحايا يتحدرون من الجزائر والمغرب والسينغال ودول أخرى"

"المشتبه بهم هم رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 22 و58 عاما، يحملون الجنسية البرتغالية ومن دول أوروبية أخرى"

أعلنت الشرطة القضائية في البرتغال، اليوم الأربعاء، توقيف 35 شخصا في منطقة ألينتيخو بجنوب البلاد يجملون الجنسية البرتغالية بتهمة "الاتجار بالبشر وغسل الأموال وتزوير وثائق" مشيرة إلى أن"العشرات من ضحايا هذا الاتجار الذين تم تحديد هويتهم يتحدرون من رومانيا ومولدافيا والهند وباكستان والسنغال والمغرب والجزائر"

مشيرة إلى أن "المشتبه بهم هم رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 22 و58 عاما، يحملون الجنسية البرتغالية ومن دول أوروبية أخرى، وهم جزء من هيكل إجرامي مكرس لاستغلال العمال المهاجرين، الذين تم استقطاب معظمهم من بلدهم الأم للعمل في مزارع المنطقة".

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن "المهاجرين يعملون في ظروف غير انسانية وبأجور متدنية جدا ويعيشون في مساكن مكتظة ومتهالكة" وتابع "قُيدت حركتهم بسبب مصادرة اوراقهم الثبوتية" بحسب المصدر الذي تحدث عن عملية كبيرة في منطقة يعمل فيها العديد من العمال المهاجرين في القطاع الزراعي.

وكانت السلطات البرتغالية، قد أعلنت عن تسجيل 1152 ضحية لهذه الشبكات بين عامي 2016 و2020، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة خبراء مجلس أوروبا حول الاتجار بالبشر.

وحشدت هذه الحملة التي تم التحضير لها منذ كانون الثاني/يناير 2022، حوالي 400 من مفتشي الشرطة القضائية الذين أجروا 65 عملية دهم في بلديات بيجا وسيربا وكوبا وفيريرا دو ألينتيخو.