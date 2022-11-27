قرار تاريخي: الرئيس الأذربيجاني يوافق على إنشاء سفارة في إسرائيل

في الوقت نفسه، أعلنت أذربيجان عن افتتاح مكتب تمثيلي لها في رام الل

وافق الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف اليوم (السبت) على قانون فتح سفارة في إسرائيل، بعد نحو أسبوع على إنشائها في تل أبيب بموافقة برلمان البلاد. هذه أول دولة شيعية تفتح سفارة في إسرائيل.

واعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد انه يبارك القرار وإن "أذربيجان شريكة هامة لإسرائيل وهي بيت لأحد الجاليات اليهودية الكبيرة في العالم الإسلامي". واضاف "القرار بفتح سفارة يعكس عمق العلاقات بين البلدين. هذه العملية هي ثمرة جهود حكومة إسرائيل لبناء جسور سياسية متينة مع العالم الإسلامي".

في الوقت نفسه، أعلنت أذربيجان عن افتتاح مكتب تمثيلي لها في رام الله. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأذري ، صمد سعيدوف: "افتتحت فلسطين سفارة في أذربيجان عام 2011 ، وفي رأيي أن افتتاح السفارة في رام الله حدث تاريخي".

هناك تعاون أمني واسع النطاق بين إسرائيل وأذربيجان، بما في ذلك في مجال توريد الأسلحة - ووفقًا للمنشورات الأجنبية، هناك أيضًا نشاط مشترك في الحرب ضد إيران. بالإضافة إلى ذلك ، في تشرين أول/أكتوبر، زار وزير الأمن بيني غانتس أذربيجان في زيارة تم تحديدها على أنها زيارة تهدف إلى توسيع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.