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إنطلاق مناورات "الفلك 5" المشتركة بين البحرية السودانية والسعودية

i24NEWS

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مقاتلين من قوة عسكرية سودانية يمنية مدعومة من السعودية تقاتل الحوثيين في 23 مايو / أيار 2021
Mohammed al-WAFI / AFPمقاتلين من قوة عسكرية سودانية يمنية مدعومة من السعودية تقاتل الحوثيين في 23 مايو / أيار 2021

الجيش السوداني : "مناورة الفلك" ظلت تنفذ بالتناوب بين البلدين بهدف تبادل الخبرات "

انطلقت مناورات "الفلك 5" المشتركة بين القوات البحرية السعودية والقوات البحرية السودانية، أمس الأحد، في مياه البحر الأحمر وخليج عدن.

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وقال الجيش السوداني، إنه "في إطار تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها السعودية بدأت، فعاليات المناورة البحرية المختلطة "الفلك 5"، بين القوات البحرية السودانية والقوات البحرية السعودية"، مشيرا في بيان له إلى أن "مناورة الفلك" ظلت تنفذ بالتناوب بين البلدين بهدف تبادل الخبرات في مجالات التخطيط وإدارة العمليات البحرية"، حسب وكالة الأناضول التركية.

وتابع البيان، أن "المناورات تهدف كذلك إلى رفع الكفاءة في استخدام التكنولوجيا المتطورة، وترقية مستوى التنسيق بين القوات البحرية في البلدين في البحر الأحمر وخليج عدن"، ولفت إلى أن "التمرين يستمر حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

وكانت صحيفة القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت السبت الماضي، عن وصول قوات البحرية السعودية إلى مطار بورتسودان؛ للمشاركة في المناورات البحرية "الفلك 5"، التي تجري بقاعدة بورتسودان البحرية شرقي البلاد.

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