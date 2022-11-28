الشرطة تفكك "كارتلا ضخما" لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

تمت في إطار العملية الدولية الضخمة ضبط 30 طنا من المخدرات فيما أوقف مشتبه بهم في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا

فكّكت الشرطة الدولية شبكة ضخمة لتهريب المخدرات تسيطر على ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا وأوقفت 49 مشتبها بهم من دول مختلفة، بينهم ستة يعتبرون "أهدافا مهمة" في دبي، على ما أعلنت يوروبول الاثنين.

وأفادت الوكالة بأن دبي أوقفت مشتبهين يعدّان "مهمين للغاية" على ارتباط بهولندا، إضافة إلى شخصَين على صلة بإسبانيا وآخرَين على ارتباط بفرنسا. وذكر مدعون عامون في هولندا أنهم سيطلبون تسليم المشتبه بهم من الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون في بيان إنه تمت في إطار العملية الدولية الضخمة ضبط 30 طنا من المخدرات فيما أوقف مشتبه بهم في كل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

وجاء في البيان "اجتمع مهرّبو مخدّرات تعتبرهم يوروبول أهدافا مهمة لتشكيل ما يعرف بـ+كارتيل ضخم+ كان يسيطر على نحو ثلث تجارة الكوكايين في أوروبا".

وأوقف 13 شخصا في إسبانيا وستة في فرنسا و10 في بلجيكا بينما أوقف 14 شخصا العام 2021 في هولندا في إطار العملية ذاتها، بحسب البيان.

وأحد المشتبهين هو شخص في السابعة والثلاثين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والمغربية، تم توقيفه بشبهة استيراد آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين إلى هولندا في عامي 2020 و2021.

وأفاد الادعاء العام في هولندا في بيان أن "هذه جرائم جنائية خطرة ترتبط بالتهريب الدولي للمخدرات، خصوصا من أميركا الجنوبية عبر مرفأي أنتويرب وروتردام".

أما مشتبه آخر فهو شخص في الأربعين من عمره يحمل الجنسيتين الهولندية والبوسنية.