قطر وألمانيا : توقيع عقداً لتزويد الغاز لمدة 15 عاماً

"الاتفاقات ستمد ألمانيا بمليوني طن من الغاز المسال بدءاً من 2026"

كشفت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقداً طويلاً الأمد بصحبة "كونوكو فيليبس" الأمريكية، لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً من مشروعي حقلي "الشمال الشرقي" و"الشمال الجنوبي".

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريدة الكعبي، أن "الاتفاقات ستمد ألمانيا بمليوني طن من الغاز المسال بدءاً من 2026"، وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "قطر تفصل السياسة عن التجارة، واتفاق اليوم مع شركة أمريكية لبيع الغاز المسال لألمانيا".

وتابع سعد بن شريدة الكعبي وهو وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة أن "ألمانيا تمثل أكبر سوق للغاز في أوروبا، ونحن ملتزمون بدعم أمن الطاقة فيها"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وسيتم توصيل شحنات الغاز القطرية من محطة "رأس لفان" إلى محطة "برونسبوتل" للغاز الطبيعي المسال، الذي افتتح مطلع الشهر الجاري، في مدينة "فيلهمسهافن" شمال ألمانيا.

وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، قد قال على هامش الافتتاح، إن "قطر إحدى الجهات المرشحة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لكنها تريد عقوداً طويلة الأجل".

وكان مستشار ألمانيا أولاف شولتس قد عقد محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته الدوحة في سبتمبر/أيلول الماضي، حول تعزيز العلاقات الثنائية وأمن الطاقة.

فيما زار أمير قطر برلين في مايو/أيار الماضي، وبحث مع شولتس العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث أكد حينها أن "قطر شريك تجاري واستثماري هام بالنسبة لنا، ويسعدنا أننا سنجري مشاورات منتظمة للتعاون بيننا".